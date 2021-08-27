Шевченко та Усик на футболі
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко і боксер Олександр Усик відвідають матч 6 туру першої ліги Полісся – Альянс.
Варте уваги Шевченко готовий очолити київське Динамо, – ЗМІ
Гра відбудеться 28 серпня на Центральному стадіоні у Житомирі. Початок поєдинку о 15:30.
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- Андрій Шевченко нещодавно повернувся в Україну. Тренер з'явився у Києві вперше після того, як оголосив, що покидає збірну України.
- Фахівець був присутній на матчі 5 туру УПЛ Динамо – Десна (4:0). Також Шевченко відвідав тренувальну базу Шахтаря.
- Натомість Олександ Усик продовжує готуватися до поєдинку проти чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO Ентоні Джошуа. Боксери 25 вересня зустрінуться у Лондоні.