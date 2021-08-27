Шевченко и Усик на футболе

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко и боксер Александр Усик посетят матч 6 тура первой лиги Полесья – Альянс.

Стоит внимания Шевченко готов возглавить киевское Динамо, – СМИ

Игра состоится 28 августа на Центральном стадионе в Житомире. Начало поединка в 15:30.



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