Ранее президент Динамо Игорь Суркис рассказал о небольшой беседе с Шевченко. На ней Суркис интересовался планами Шевченко на будущее.

Смотрите также Зеленский наградил Шевченко на параде ко Дню Независимости

Источник пишет, что Шевченко дал понять, что в дальнейшей перспективе положительно рассматривает возможность в будущем поработать в украинском футболе, в частности в клубе, в котором он начинал свою игровую карьеру. Хотя на данный момент речь об этом не идет, поскольку Шевченко находится в "творческом отпуске" после пяти лет работы в сборной, а динамовский клуб не планирует сейчас расставаться с Мирчи Луческу.

Ожидается, что Игорь Суркис и Андрей Шевченко проведут встречу в ближайшие дни.

Карьера Андрея Шевченко: что известно