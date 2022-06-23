Усик рассказал об ужасном "русском мире", который унес жизни его друзей

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Александр Усик отстаивал страну с оружием в руках. Впоследствии боксер вернулся на ринг, чтобы любимым делом принести пользу нашему государству.

Усик: Мои друзья и близкие мне люди погибли на войне

Чемпион мира по тяжелому весу WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик был в территориальной обороне Киевской области. Впоследствии вместе с семьей покину страну ради подготовки к реваншу против Энтони Джошуа.

Это стоит прочесть Джошуа поддержал украинский народ в войне против России

По словам боксера, на ринге он сможет принести больше пользы Украине, чем оружию в руках. Семья украинского боксера на себе испытала весь ужас "русского мира". Оккупанты захватили дом Усика в Ворзеле под Киевом, а кадыровцы обстреляли его. Об этом семье боксера сообщили соседи, не покинувшие свои дома. В первые дни семья скрывалась от вражеских снарядов в подвале.

Боксер рассказал, что война против России унесла жизни его знакомых и друзей.

Мои друзья и близкие люди погибли на войне. Когда столько людей страдают, я не представляю, как это может чем-то сказываться положительно. Я был там месяц и собственными глазами видел, что происходило. Летали ракеты, боевые самолеты. Это ужасно,

– сказал Александр.

Впереди у Усика боксерская война на ринге против Джошуа

20 августа Энтони Джошуа попытается взять реванш у Александра Усика за поражение в первом бою.

Вторая встреча между боксерами состоится в Джидди, Саудовской Аравии. Хотя британец хотел, чтобы второй поединок принял дождливый Лондон. Теперь у Энтона не будет преимущества родных трибун.

Стороны долго подписывали соглашение о реванше, поэтому с июля, как ранее анонсировалось, бой перенесли на август.

Перед встречей Джошуа поддержал украинский народ и боксеров. Энтони призвал украинцев идти к последнему в войне против России. Его новый тренер Роберт Гарсия тоже отметил будущего соперника своего подопечного.

Усик и Джошуа дали первую пресс-конференцию и дуэль взглядов. Боксер из Великобритании попытался запугать украинца, назвав себя королем камбеков.

Кто фаворит реванша

В боксерском круге отдают победу Усику. Так же думают букмекеры Favbet. Победа Александра во второй встрече с Энтони оценена в 1,50. Мало верят в то, что Джошуа удастся взять реванш у украинца – 2,80.

Ничья маловероятна – 21.

Эксперты склоняются к тому, что Усик во второй раз подряд возобладает над соперником из Великобритании по решению судейских записок – 2,30. Такая же победа, но уже Энтони – 7,50.

На досрочную победу украинского боксера можно сделать ставку с коэффициентом 3,50. Если так и произойдет, то Александр может закончить поединок в период 7 – 12 раундов – 5,50.