В начале полномасштабного вторжения Александр Усик пополнил ряды территориальной обороны столицы Украины. Ведь здание украинского боксера в Ворзеле пострадало от российской агрессии.

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Усик поддерживает украинских военных

Также Усик не забывал о находящихся на фронте военных. Боксер не побоялся и посещал защитников в горячих точках, а также лечащихся в украинских госпиталях после ранений, получивших на передовой. Его жена Екатерина тоже активно занимается поддержкой военных.

Александр вспомнил момент общения с воинами, когда тоже хотел встать на защиту родной страны. Украинские военные отказали Усику делать это, а попросили вернуться в ринг, чтобы с помощью бокса и поединков помогать им на фронте. Речь идет о финансовой и эмоциональной составляющей.

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Я поехал поддержать ребят, с которыми я вместе тренировался, когда был в спортроте. Это была только психологическая поддержка. Я хотел присоединиться к ним, но они мне сказали: "Слушай, тип, занимайся своей работой, у тебя это хорошо получается, ты нам помогаешь. Вали отсюда". Мы ходили там по окопам, были прилеты, мы ждали. И я начал принюхиваться – там смертью пахнет,

– рассказал Усик.

Напомним, что как раз защитники Украины уговорили Усика провести реванш против Энтони Джошуа. Александр отблагодарил военную победу над британцем, а уже 26 августа 2023-го победил Даниэля Дюбуа.

Теперь Усик готовится к бою за абсолют против Тайсона Фьюри и ждет официальной даты поединка. Промоутер украинца Александр Красюк лишь сообщил, что бой перенесли с 23 декабря 2023-го на начало нового 2024-го года. Причина – небольшие травмы "Цыганского короля" после встречи с Фрэнсисом Нганну, закончившимся довольно спорной победой "Жадного пуза".

Интересно, что легендарный Майк Тайсон уже сделал свой прогноз, в котором предпочитает Фьюри. Поэтому у Усика будет дополнительная мотивация, чтобы убедить "Железного Майка".