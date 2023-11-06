На початку повномасштабного вторгнення Олександр Усик поповнив лави територіальної оборони столиці України. Адже будинок українського боксера у Ворзелі постраждав від російської агресії.

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Усик підтримує українських військових

Також Усик не забував про військових, які перебувають на фронті. Боксер не побоявся та відвідував захисників у гарячих точках, а також тих, хто лікується в українських госпіталях після поранень, які отримали на передовій. Його дружина Катерина теж активно займається підтримкою військових.

Олександр згадав момент спілкування із воїнами, коли теж хотів стати на захист рідної країни. Українські військові відмовили Усика робити це, а попросили повернутись у ринг, аби за допомогою боксу та поєдинків допомагати їм на фронті. Мова йде про фінансову та емоційну складову.

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Я поїхав підтримати хлопців, з якими я разом тренувався ще коли був у спортроті. Це була лише психологічна підтримка. Я хотів приєднатися до них, але вони мені сказали: "Слухай, тіп, займайся своєю роботою, у тебе це добре виходить, ти нам допомагаєш. Вали звідси". Ми ходили там по окопах, були прильоти, ми чекали. І я почав принюхуватися – там смертю пахне,

– розповів Усик.

Нагадаємо, що якраз захисники України вмовили Усика провести реванш проти Ентоні Джошуа. Олександр віддячив військовим перемогою над британцем, а вже 26 серпня 2023-го року переміг Даніеля Дюбуа.

Тепер Усик готується до бою за абсолют проти Тайсона Ф'юрі та чекає офіційної дати поєдинку. Наразі промоутер українця Олександр Красюк лише повідомив, що бій перенесли із 23 грудня 2023-го на початок нового 2024-го року. Причина – невеликі травми "Циганського короля" після зустрічі з Френсісом Нганну, який закінчився доволі спірною перемогою "Жадібного пуза".

Цікаво, що легендарний Майк Тайсон вже зробив свій прогноз, у якому надає перевагу на користь Ф'юрі. Тому в Усика буде додаткова мотивація, аби переконати "Залізного Майка".