Усик размышляет об окончании карьеры

Александр пролил свет на свою дальнейшую карьеру. По его словам, после реванша С Энтони Джошуа еще максимум 3 поединка он может быть пиковым.

Стоит внимания Усик рассказал, как на одном из блокпостов его отправили на подготовку к реваншу из Джошуа

В Усике уточнили, будут ли это последние 3 поединка в его карьере. На что непобедимый боксер ответил: "Да".

У Усика есть мечта – повести один из своих поединков на НСК "Олимпийский". Он также назвал потенциальных своих соперников.

С Фьюри, из Канело, на НСК "Олимпийский" – и до свидания. Сауль же хотел боксировать, но это фрико-бой будет, чисто бабок заработать,

– сказал Александр.

О том, реальным ли будет бой с Саулем Альваресом, Усик ответил: "Почему нет? Чисто лаве".

Раньше же были слухи, что своему следующему поединку Усик может встретиться с Дионтеем Уайлдером, если Тайсон Фьюри выйдет на ринг против Энтони Джошуа.

Это также подтвердил и менеджер Уайлдера. Он отметил, что команда его клиента получила уведомление от украинца.

Напомним, что Тайсон Фьюри стремится выйти на ринг уже в этом году, Усика это не устраивает. Александру необходимо больше времени для восстановления после реванша из Джошуа.