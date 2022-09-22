Усик: На одном из блок-постов меня вернули назад

В марте Александр принял решение уехать из Украины, чтобы подготовиться к реваншу из Джошуа. Непобедимый боксер рассказал, как принял это решение.

Кстати Космическая сумма: СМИ обнародовали состояние Усика

Журналист рассказал историю, как боксер не хотел выезжать из Украины: "Наш знакомый человек, который помогал всей команде уехать, сказал, что Саша принял решение уезжать, потом ты мне подтвердил. Через некоторое время этот человек мне звонит и говорит: "Усик потерялся". Я знаю об этом времени 2 истории – ты кому-то завозил детское питание и убегал из Львова обратно в Киев".

Не убегал. Питание завозил, это близкие друзья, под Буковелем не было. Завозил детское питание, потому что нужно было. Я немного отстранился от пути, заехал и забрал питание, перевез его. Потом я хотел вернуться в Киев, ну семью уже вывез, поэтому хотел вернуться. На одном из блок-постов меня вернули назад и сказали: "Александр Александрович вам нужно подготовку начинать до поединка",

– сказал Усик.

Александр приехал не просто так, у него есть миссия в Украине – помочь военным.

"Ну не так, не батальон, немного меньше. Была история, чтобы пропустили, как-то проехать, но я не проехал", – заявил Александр.

С кем Усик может встретиться в следующем поединке

В своем следующем поединке украинский боксер может встретиться с Дионтеем Уайлдером, если Тайсон Фьюри выйдет на ринг против Энтони Джошуа.

Это также подтвердил и менеджер Уайлдера.