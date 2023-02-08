Действенный метод: Усик дал совет, как противодействовать российской пропаганде

Российская пропаганда уже давно превзошла по количеству лжи нациста Йозефа Геббельса. Впрочем, чемпион мира по боксу Александр Усик знает, как не попасть под влияние кремлевских пропагандистов.

Российские пропагандисты круглосуточно зомбируют собственный народ. Впрочем, есть методы, как противодействовать враждебной информации.

Читайте также Усик "залез в голову" Фьюри: украинский чемпион признался, как раскусил "Цыганского короля"

Святая вода от пропаганды

Об одном из таких способов рассказал чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик. По словам боксера, лучше вообще не смотреть российские новости, но если увидел, то есть один чудодейственный метод.

Не смотреть российские новости вообще. А если увидел, то обязательно надо окропить себя святой водой,

– поделился секретом Усик.

Напомним, недавно Александр Усик обратился к президенту МОК Томасу Баху. Непобежденный боксер напомнил уважаемому чиновнику преступления российской армии против народа Украины. Кроме того, Александр посоветовал Баху не возвращать к международным соревнованиям спортсменов из государств агрессоров.

, что поединок между Усиком и Фьюри до сих пор официально не объявлен. По последней информации, поединок двух супертяжей состоится 29 апреля в Саудовской Аравии или Великобритании.