В декабре прошлого года Александр Усик посетил бой своего будущего соперника Тайсона Фьюри против Дерека Чисоры. После поединка "Цыганский король" вызвал на ринг украинского чемпиона.

Читайте также Усик пристыдил Баха, напомнив преступления российской армии в Украине: видео речи чемпиона

Боксеры провели дуэль взглядов, во время которой Фьюри грубо обругал Усика, пытаясь вывести его из равновесия. Впрочем, Александр стойко выдержал поток словесных нечистот, лишь улыбаясь в ответ скандальному толстяку.

Усик: Когда Фьюри смотрит фильмы о любви, то плачет

Журналисты поинтересовались у Александра, как у него получилось выиграть первый раунд психологического боя. Усик признался, что ему удалось "залезть в голову" Фьюри и понять, каков он на самом деле.

"Думаю, мне удалось чуть-чуть залезть в его голову. Я в течение многих лет наблюдал, как Тайсон Фьюри влезает в головы своих соперников, а теперь сам залез к нему в голову.

Когда вокруг нет объективов камер, он совсем другой. Он играет плохого парня перед камерами.

Я думаю, ему нравятся фильмы о любви, и когда он их смотрит, немного плачет. И это совсем неплохо. Когда я смотрю какие-нибудь сентиментальные фильмы, тоже могу пустить слезу", – рассказал Усик.

Напомним, что поединок за абсолют между Усиком и Фьюри до сих пор официально не объявлен. По последней информации, поединок двух выдающихся боксеров современности состоится 29 апреля в Саудовской Аравии или Великобритании.

А между тем Энтони Джошуа, у которого Усик забрал все чемпионские пояса, официально объявил свой следующий поединок. 1 апреля Эй Джей будет экзаменовать американского боксера Джермейна Франклина.