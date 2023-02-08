Російські пропагандисти цілодобово зомбують власний народ. Втім, є методи, як протидіяти ворожій інформації.

Читайте також Усик "заліз в голову" Ф'юрі: український чемпіон зізнався, як розкусив "Циганського короля"

Свята вода від пропаганди

Про один з таких способів розповів чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF в надважкій вазі Олександр Усик. За словами боксера, краще взагалі не дивитися російські новини, але якщо вже побачив, то є один чудодійний метод.

Не дивитися російські новини, взагалі. А якщо побачив, то обов’язково треба окропити себе святою водою,

– поділився секретом Усик.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Усик звернувся до президента МОК Томаса Баха. Непереможений боксер нагадав поважному чиновнику злочини російської армії проти народу України. Крім того, Олександр порадив Баху не повертати до міжнародних змагань спортсменів з держав агресорів.

Нагадаємо, що поєдинок між Усиком та Ф'юрі досі офіційно не оголошений. За останньою інформацією, поєдинок двух супертяжів відбудеться 29 квітня у Саудівській Аравії або Великій Британії.