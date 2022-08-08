Усик пугает Джошуа невероятной формой: видео по тренировке

Украинский боксер продолжает подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа, назначенного на 20 августа. Александр показал фрагмент одной из своих тренировок, где поразил своих болельщиков невероятной физической формой

Меньше двух недель осталось до долгожданного поединка с участием Александра Усика. Украинец готовится к бою-реваншу против Энтони Джошуа, который пройду в Джидде.

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Для подготовки Усик избрал именно страну проведения боя – Саудовскую Аравию. Вчера боксер показал коротенькое видео, как тренируется к битве с Джошуа. Что сказать, физическая форма Александра поражает!

Как тренируется Александр Усик:

По всей вероятности, это видео не придаст уверенности Энтони Джошуа. Недавно новый тренер британца Роберт Гарсия рассказал о психологических проблемах AJ после поражений от Руиса и Усика.

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