Усик пугает Джошуа невероятной формой: видео по тренировке
Источник:Инстаграм usyk17.promotions
Украинский боксер продолжает подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа, назначенного на 20 августа. Александр показал фрагмент одной из своих тренировок, где поразил своих болельщиков невероятной физической формой
Меньше двух недель осталось до долгожданного поединка с участием Александра Усика. Украинец готовится к бою-реваншу против Энтони Джошуа, который пройду в Джидде.
Читайте также Украинский судья может поработать на жарком реванше Усик – Джошуа
Для подготовки Усик избрал именно страну проведения боя – Саудовскую Аравию. Вчера боксер показал коротенькое видео, как тренируется к битве с Джошуа. Что сказать, физическая форма Александра поражает!
Как тренируется Александр Усик:
По всей вероятности, это видео не придаст уверенности Энтони Джошуа. Недавно новый тренер британца Роберт Гарсия рассказал о психологических проблемах AJ после поражений от Руиса и Усика.
Главное о бое Усика с Джошуа
- Поединок-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа. Бой примет город Джидда в Саудовской Аравии. Около 40 тысяч фанатов смогут посмотреть его вживую.
- Первое сражение между соперниками прошло в сентябре прошлого года и завершилось уверенной победой Усика по очкам. Александр хотел провести реванш в Украине, но из-за войны такой вариант отпал.
- В феврале Усик не побоялся вернуться в Киев, где вступил в ряды терробороны. Правда, уже через месяц Александр предпочел боксерскую карьеру и уехал для подготовки к бою с Джошуа.
- После реванша украинский боксер пообещал вернуться в Украину, несмотря на войну.
- Перед боем боксер сделал подарок всем украинцам. Усик за свой счет выкупил права на трансляцию реванша против Джошуа.