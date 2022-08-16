Усик встретился с организаторами его реванша из Джошуа, а также журналистами в городе Джидда в Саудовской Аравии. Именно там и состоится бой, получивший название Rage on the Red Sea (Ярость на Красном море).

Достойно внимания Реванш Усик – Джошуа: когда начнется чемпионский бой

Все это время у Усика в руках был игрушечный ослик. Оказалось, что это "Леля" – талисман, который боксеру подарила его дочь Лиза.

Напомним, на кону поединка Усик – Джошуа будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе. Ими владеет украинец, завоевавший их в бою против Джошуа 26 сентября 2021 года в Лондоне.