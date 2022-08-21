Усик: Это стало сюрпризом

Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Но на этот раз победа далась еще сложнее. Двое из трех судей отдали предпочтение украинцу. А американец Гленн Фельдман был на стороне Джошуа 113:115. Потому победа боксера из Украины досталась по раздельному решению судей, пишет 24 канал.

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Этот момент отметил Александр. Именно в судейских решениях можно найти разницу между первой и второй встречами.

Напомним, что украинец Виктор Фесечко и британец Стив Грей предпочли наш боксер – 116:112 и 115:113.

Усик на пресс-конференции выделил 8-й и 9-й раунды, которые он откровенно отдал сопернику из Великобритании. На секунду даже показалось, что Энтони сможет взять реванш у украинца. Но наш казак не опустил руки и выдал роскошную 3-минутку в 10 раунде.

Украинский боксер рассказал, что в 8 раунде увидел в глазах Джошуа то, что он почувствовал свою победу. К счастью, чемпионские пояса возвращаются в Украину.

Он отличался тем, что хотя я могу контролировать свои эмоции, я немного, но переживал. Лично в девятом раунде. Это явилось сюрпризом. Энтони в то время, когда был восьмой раунд, считал, что победил, я увидел это в его глазах. Может, этого и не было, не знаю. Но я повторял себе: "Ты не можешь остановиться". Довольно много стояло на кону. И слава Богу, что победа есть, пояса едут в Украину. Украина победит,

– сказал Усик.

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