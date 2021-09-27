Усик признался, почему разговаривал на украинском в Лондоне

Непобедимый чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину. Крымчанин 25 сентября в Лондоне побил Джошуа и забрал чемпионские титулы британца.

Все изменила переводчица

По возвращению в Киев 34-летний Усик рассказал, почему разговаривал на украинском на официальных мероприятиях в Лондоне.

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Боксер заявил, что его ничего не мотивировало говорить на украинском. Усик отметил, что разговаривал на украинском, ведь его переводчица также говорила на государственным языке Украины.

Она переводила мне на украинском языке, я подумал, что будет некрасиво выглядеть, если я буду отвечать ей по-другому. Возможно она просто не знает русский язык, и я отвечал на украинском языке,

– рассказал Усик.

Усик побил Джошуа: главное

В ночь с 25 на 26 сентября Усик победил Джошуа и отобрал у британца чемпионские титулы WBO, WBA, IBF, IBO.

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