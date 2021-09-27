Все змінила перекладачка

По поверненню у Київ 34-річний Усик розповів, чому розмовляв українською на офіційних заходах у Лондоні.

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Боксер заявив, що його нічого не мотивувало говорити українською. Усик зазначив, що розмовляв українською, адже його перекладачка також говорила державною мовою України.

Вона перекладала мені українською мовою, я подумав, що буде некрасиво виглядати, якщо я буду відповідати їй по-іншому. Можливо вона просто не знає російську мову, і я відповідав українською мовою,

– розповів Усик.

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