Все змінила перекладачка
По поверненню у Київ 34-річний Усик розповів, чому розмовляв українською на офіційних заходах у Лондоні.
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Боксер заявив, що його нічого не мотивувало говорити українською. Усик зазначив, що розмовляв українською, адже його перекладачка також говорила державною мовою України.
Вона перекладала мені українською мовою, я подумав, що буде некрасиво виглядати, якщо я буду відповідати їй по-іншому. Можливо вона просто не знає російську мову, і я відповідав українською мовою,
– розповів Усик.
Усик побив Джошуа: головне
- У ніч з 25 на 26 вересня Усик переміг Джошуа й відібрав у британця чемпіонські титули WBO, WBA, IBF, IBO.
Як це було Олександр Усик декласував Ентоні Джошуа: відео історичного бою
- Усик – тільки третій український чемпіон світу у важкій вазі після братів Кличків. Після перемоги Усик розридався у ринзі та станцював гопак.
- Олександру вдалося стати третім боксером в історії, який виграв чемпіонські титули у крузервейті та хевівейті. Раніше це вдавалося Евандеру Холіфілду й Девіду Хею.
- Джошуа планує активувати опцію реваншу та вдруге зустрітися з Усиком. Олександр хоче, щоб бій відбувся в Україні. Проте в команді британця налаштовані провести бій в іншому місці.