Запаситесь попкорном: на Ближнем Востоке состоится супертурнир четырех с участием Усика – ЗМІ
Источник:talkSPORT
Потрясающую новость для фанатов бокса сообщил журналист Саймон Джордан. По его информации, в конце года состоятся мегафайты с участием топ-звезд хевивейта.
Все поклонники бокса расстроились из-за срыв "Боя века" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Поэтому новость журналиста портала talkSPORT Саймона Джордана стала глотком свежего воздуха.
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Мир в ожидании самых масштабных поединков
По его информации, шейхи Саудовской Аравии подготовили солидные гонорары для проведения суперсерии топ-боксеров хевивейта. Сначала состоятся поединки Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер. А в решающей битве встретятся победители поединков.
"Я хотел поговорить о событиях, которые, вероятно, состоятся в супертяжелом весе.
Есть наблюдения и слухи, которые, я думаю, имеют определенную правду – на Ближнем Востоке состоится серия боев с участием Фьюри, Усика, Джошуа и Уайлдера.
Состоятся три поединка: Фьюри против Усика, Уайлдер против Джошуа. Два победителя этих боев снова встретятся на Ближнем Востоке для окончательного противостояния.
Это ответит на вопрос, почему Энтони Джошуа решил не драться до декабря", – сказал Джордан.
Звезды хевивейта в ожидании
- Следует заметить, что Александру Усику сначала нужно будет провести обязательную защиту с Даниэлем Дюбуа. Если он отстоит свои титулы, то это откроет путь к бою за абсолют.
- Тайсон Фьюри еще не определился со своим следующим соперником. Ожидается, что им может стать Энди Руис или Джо Джойс. Бой должен пройти летом.
- В свою очередь Энтони Джошуа победил американского середняка Джермейна Франклина в апреле этого года и ожидает новых вызовов в карьере.
- "Бронзовый бомбардировщик" Деонтей Уайлдер в октябре 2022 года нокаутировал в первом раунде Роберта Гелениуса. Бой произошел после двух подряд поражений американца от Фьюри.
- Напомним, что промоутер "Цыганского короля" Боб Арум верит, что бой за абсолют удастся организовать на выгодных условиях.