Запаситесь попкорном: на Ближнем Востоке состоится супертурнир четырех с участием Усика – ЗМІ

Потрясающую новость для фанатов бокса сообщил журналист Саймон Джордан. По его информации, в конце года состоятся мегафайты с участием топ-звезд хевивейта.

Все поклонники бокса расстроились из-за срыв "Боя века" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Поэтому новость журналиста портала talkSPORT Саймона Джордана стала глотком свежего воздуха.

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Мир в ожидании самых масштабных поединков

По его информации, шейхи Саудовской Аравии подготовили солидные гонорары для проведения суперсерии топ-боксеров хевивейта. Сначала состоятся поединки Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер. А в решающей битве встретятся победители поединков.

"Я хотел поговорить о событиях, которые, вероятно, состоятся в супертяжелом весе.

Есть наблюдения и слухи, которые, я думаю, имеют определенную правду – на Ближнем Востоке состоится серия боев с участием Фьюри, Усика, Джошуа и Уайлдера.

Состоятся три поединка: Фьюри против Усика, Уайлдер против Джошуа. Два победителя этих боев снова встретятся на Ближнем Востоке для окончательного противостояния.

Это ответит на вопрос, почему Энтони Джошуа решил не драться до декабря", – сказал Джордан.

Звезды хевивейта в ожидании