Неожиданный зимний лидер

В чемпионате Украины завершилась осенняя часть сезона 2023-2024. В эти выходные был сыгран 17 тур УПЛ, который вышел неполным из-за переноса матча ЛНЗ – Минай, пишет 24 канал.

По теме Успех Динамо был оценен: УПЛ объявила имена лучшего игрока и тренера месяца в ноябре

В семи матчах тура команды забили 16 голов, то есть в среднем 2,29 мяча за матч. Это посредственный показатель, только одна игра подарила больше трех мячей. Все результаты тура следующие:

Полесье – Днепр-1 1:1

Шахтер – Верес 2:0

Кривбасс – Заря 2:2

Ворскла – Рух 1:1

Черноморец – Колос 1:0

Металлист 1925 – Александрия 0:3

Динамо – Оболонь 2:0

Основные моменты 17 тура

Тур прошел без сенсационных результатов. Зимним чемпионом УПЛ стал Кривбасс, который при этом потерял очки с кризисной звездой этого тура. На руку криворожцам сыграла ничья Полесья и Днепра-1 в очной игре.

Впрочем, за потерянными очками впереди должны идти Шахтер и Динамо. В случае побед во всех перенесенных встречах именно эти команды делили бы первую строчку.

Читайте также "Бойтесь за свой народ и страну": мотивация от Пушича на матч Лиги чемпионов – видео

Этого тура "горняки" не без скандала переиграли Верес, тогда как киевляне взяли верх в дерби над Оболонью. Для Александра Шовковского это уже четвертая победа после назначения. Теперь СаШо – главный тренер "бело-синих" без приставки "и.о".

Продолжает разочаровывать Металлист 1925. Харьковчане потерпели уже пятое поражение подряд и вплотную приблизились к зоне переходных матчей. Подопечные Голодюка разгромно уступили Александрию, которая вырвалась из опасной зоны.

Наконец-то порадовал фанатов Черноморец. Команда Григорчука минимально одолела Колос и взяла первые очки с конца октября. На зиму одесситы уходят восьмыми.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Кривбасс 17 10 4 3 31-17 34 2 Днепр-1 17 10 4 3 26-16 34 3 Полесье 17 9 5 3 24-12 32 4 Шахтер 15 9 4 2 26-13 31 5 Динамо 14 9 1 4 33-18 28 6 Рух 17 6 8 3 25-19 26 7 Ворскла 17 6 5 6 18-25 23 8 Черноморец 16 7 1 8 25-24 22 9 Колос 16 4 9 3 11-10 21 10 ЛНЗ 16 5 5 6 17-18 20 11 Александрия 16 4 4 8 12-20 16 12 Металлист 1925 17 4 3 10 17-28 15 13 Оболонь 16 3 5 8 10-20 14 14 Заря 14 2 6 6 15-19 12 15 Верес 16 2 6 8 15-26 12 16 Минай 15 0 6 9 6-24 6

Стоит знать Кривбасс – зимний чемпион УПЛ: команда Вернидуба подписала мировую с кризисной Зарей – видео

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) 7 Олег Кожушко (Кривбасс) – 7 Виталий Буяльский (Динамо) – 6 Александр Филиппов (Днепр-1) – 6 Максим Задерака (Кривбасс) – 6 Андрей Штогрин (Черноморец) – 6

Чемпионат Украины идет на зимнюю паузу и вернется 24 февраля 2024 года. В сезон осталось сыграть 13 полных туров, а также восемь перенесенных матчей: