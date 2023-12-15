Пока Тайсон Фьюри наслаждается отпуском в Саудовской Аравии, Александр Усик уже активно начал готовиться к "бою века". Его команда занимается активным поиском спарринг-партнеров и помогает набрать максимально качественную физическую форму, которую украинец должен будет иметь на момент битвы за абсолют.

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Усик уже имеет первых спарринг-партнеров, которые похожи на Фьюри

Один из представителей окружения украинского чемпиона рассказал об особенностях подготовки к предстоящему бою. Он назвал безумное количество боксеров, которые хотят поспаринговать с Усиком накануне эпохального события:

Тайсон Фьюри наслаждается своим отпуском в Саудовской Аравии, а мы упорно готовимся к бою. У нас уже более 50 кандидатов на роль спарринг-партнеров, которые откликнулись на наш призыв и отвечают критериям.



Три из них мы уже отобрали в лагерь Александра. Это боксеры со всего мира, они имеют разный опыт. Мы считаем, что спарринги с ними помогут Усику не только подготовиться к бою, но и принесут нечто большее.

Отмечается, что всех спарринг-партнеров объединяют физические характеристики, что похожи на Тайсона Фьюри. Отбор партнеров для украинца, которые присоединятся к тренировочному лагерю, все еще открыт.

Также стали известны имена боксеров, которые будут помогать "Цыганскому королю" готовиться к встрече с Александром Усиком. Среди них есть 18-летний британец Мойзес Итаума, уже имеющий 8 побед на профессиональном уровне, а также Джай Опетая, его называют "Австралийский Усик" из-за сходства стиля бокса с украинцем.

Важно. Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии. Пока ни один из соперников не знает вкуса поражения на протяжении профессиональной карьеры.