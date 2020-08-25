Російський боксер Олександр Повєткін після сенсаційної перемоги над Ділліаном Уайтом може зустрітися з українцем Олександром Усиком. У команді росіянина розповіли, чи реальний бій між Повєткіним та Усиком.

Промоутер росіянина Андрій Рябінський заявив, що тимчасовий чемпіон WBC у важкій вазі Олександр Повєткін може провести бій з Усиком. Про це повідомляє ТАСС.

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Повєткін зустрінеться з Усиком

Рябінський заявив, що команда Повєткіна розглядає будь-які варіанти щодо наступного поєдинку.

Втім, за його словами, у Повєткін за контрактом повинен провести реванш з Уайтом. У першому поєдинку росіянин сенсаційно нокаутував Уайта.

Його ми обговорюємо на цей момент, але якщо це буде інший бій, то теоретично це, можливо, буде і Усик,

– сказав промоутер.

На його думку, бій між Усиком та Повєткіним був би цікавим, адже зустрілися б два олімпійські чемпіони.

Що заважає бою

Андрій Рябінський зазначив, що бою може завадити те, що Повєткін і Усик добре спілкуються і ставляться один до одного.

"З іншого боку, якщо такий бій буде, то це буде гарне спортивне видовище за участю боксерів, які поважають один одного", – заявив Рябінскій.

Разом з тим, наразі бій унеможливлює те, що Усик повинен провести поєдинок з Дереком Чісорою. Окрім того, українець офіційний претендент на титул WBO, яким володіє Ентоні Джошуа.

Також Усик свого часу заявляв, що не битиметься з Повєткіним через політичну складову.