Усик – Повєткін: у російського боксера розповіли, чи відбудеться бій
Російський боксер Олександр Повєткін після сенсаційної перемоги над Ділліаном Уайтом може зустрітися з українцем Олександром Усиком. У команді росіянина розповіли, чи реальний бій між Повєткіним та Усиком.
Промоутер росіянина Андрій Рябінський заявив, що тимчасовий чемпіон WBC у важкій вазі Олександр Повєткін може провести бій з Усиком. Про це повідомляє ТАСС.
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Повєткін зустрінеться з Усиком
Рябінський заявив, що команда Повєткіна розглядає будь-які варіанти щодо наступного поєдинку.
Втім, за його словами, у Повєткін за контрактом повинен провести реванш з Уайтом. У першому поєдинку росіянин сенсаційно нокаутував Уайта.
Його ми обговорюємо на цей момент, але якщо це буде інший бій, то теоретично це, можливо, буде і Усик,
– сказав промоутер.
На його думку, бій між Усиком та Повєткіним був би цікавим, адже зустрілися б два олімпійські чемпіони.
Що заважає бою
Андрій Рябінський зазначив, що бою може завадити те, що Повєткін і Усик добре спілкуються і ставляться один до одного.
"З іншого боку, якщо такий бій буде, то це буде гарне спортивне видовище за участю боксерів, які поважають один одного", – заявив Рябінскій.
Разом з тим, наразі бій унеможливлює те, що Усик повинен провести поєдинок з Дереком Чісорою. Окрім того, українець офіційний претендент на титул WBO, яким володіє Ентоні Джошуа.
Також Усик свого часу заявляв, що не битиметься з Повєткіним через політичну складову.