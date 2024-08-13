Усик провел тренировку в Киеве вместе с культовым игроком Шахтера

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик поддерживает форму в Киеве. Звездного спортсмена заметили в одном из тренажерных залов столицы Украины.

Спортивный комментатор Владимир Кобельков поделился совместной фотографией с Александром Усиком в своем инстаграме. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе провел тренировку в незаурядной компании, пишет 24 Канал.

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Звездность фото зашкаливает

На совместной фотографии можно увидеть бывшего тренера Усика Валентина Литвинчука, а также легендарного капитана Шахтера Дарио Срну.

Очень нестандартная компания,

– подписал фотографию Кобельков.

Усик в компании Литвинчука, Кобелькова и Срны / фото из инстаграма комментатора

Спортивный директор "горняков" также поделился фотографией с Усиком.

"Тренировка с чемпионом", – написал Срна.

Срна вместе с Усиком / фото из инстаграма легенды Шахтера

Отметим, что до реванша Александра Усика с Тайсоном Фьюри остается почти четыре месяца. "Цыганский король" уже начал подготовку к бою.

Александр Усик тоже не теряет времени. Чемпион мира провел футбольную тренировку с житомирским Полесьем. Вполне вероятно, что вскоре состоится заветный дебют боксера в УПЛ.