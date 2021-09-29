Усик поднялся на первое место в рейтинге The Ring: впереди лишь Фьюри

Украинский боксер Александр Усик после победы над бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа поднялся с десятого на первое место в рейтинге авторитетного издания The Ring.

После того как Усик завоевал пояса WBO, WBA Super, IBF и IBO, он переместился на первую строчку рейтинга тяжеловесов и на второе в общем рейтинге.

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Следует отметить, что в перечне сильнейших боксеров в супертяжелом дивизионе позицию выше занимает только британец Тайсон Фьюри, ныне владеющий поясами WBC и The Ring.

Рейтинг The Ring в супертяжелом весе сейчас выглядит так:

Чемпион Тайсон Фьюри (Великобритания)

Александр Усик (Украина) Энтони Джошуа (Великобритания) Дионтей Уайлдер (США) Диллиан Уайт (Великобритания) Джозеф Паркер (Австралия) Энди Руис (Мексика) Луис Ортис (Куба) Майкл Хантер (США) Оскар Ривас (Колумбия) Джо Джойс (Великобритания)

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