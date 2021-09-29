Усик поднялся на первое место в рейтинге The Ring: впереди лишь Фьюри
29 сентября 2021 , 10:48Читати новину українською
Источник:The Ring
Украинский боксер Александр Усик после победы над бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа поднялся с десятого на первое место в рейтинге авторитетного издания The Ring.
После того как Усик завоевал пояса WBO, WBA Super, IBF и IBO, он переместился на первую строчку рейтинга тяжеловесов и на второе в общем рейтинге.
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Следует отметить, что в перечне сильнейших боксеров в супертяжелом дивизионе позицию выше занимает только британец Тайсон Фьюри, ныне владеющий поясами WBC и The Ring.
Рейтинг The Ring в супертяжелом весе сейчас выглядит так:
Чемпион Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Александр Усик (Украина)
- Энтони Джошуа (Великобритания)
- Дионтей Уайлдер (США)
- Диллиан Уайт (Великобритания)
- Джозеф Паркер (Австралия)
- Энди Руис (Мексика)
- Луис Ортис (Куба)
- Майкл Хантер (США)
- Оскар Ривас (Колумбия)
- Джо Джойс (Великобритания)
Усик уничтожил Джошуа в Лондоне
- Боксеры провели 12-раундовый поединок. Все судьи единогласно отдали победу Усику над Джошуа. Произошло это на глазах родных болельщиков Энтони.
- Украинец трогательно со слезами на глазах слушал победный вердикт рефери, а после станцевал гопак.
- Джошуа после поражения заговорил о реванше. Александр не прочь провести второй бой с британцем, но уже в Украине.