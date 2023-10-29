Был удивлен нокдауном, – Усик прокомментировал бой Фьюри против Нганну

В субботу, 28 октября, состоялось боксерское шоу между Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом ММА Фрэнсисом Нганну. Это сражение посетил Александр Усик, который свой следующий поединок проведет именно против британского боксера.

В коммерческом бою победу одержал Тайсон Фьюри, хотя она выглядела совсем неубедительно. Британец уже в третьем раунде оказался в нокдауне и выиграл только благодаря раздельному решению судей.

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Усик был удивлен нокдауном Фьюри

После выставочного поединка все ценители бокса ожидали объявления даты боя за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, однако этого не произошло.

Украинец, который наблюдал за поединком вместе с Криштиану Роналду, поднялся в ринг к "Жадному пузу" и обсудил следующий бой. При разговоре фигурировала дата 23 декабря, но официального объявления так и не произошло. После чего спортсмены устроили дуэль взглядов, в которой победу одержал украинец

По завершению вечера бокса Александр Усик прокомментировал победу своего следующего соперника над Фрэнсисом Нганну. Он не находился в эйфории из-за слабого боя в исполнении Тайсона Фьюри, но признался, что был удивлен нокдауном.

У меня было впечатление, что Фьюри играл. Не думаю о том, что он делал вид, будто спит, но я буду тренироваться на 100 процентов. Но слушайте, это бокс. Может быть, это был элемент неожиданности. Возможно. Я думаю, что это было шоу. Увидимся 23 декабря. Не знаю, сделал ли нокдаун меня более уверенным. Я понятия не имею.



Нганну – чемпион мира по ММА, у него сильный удар. Кроме того есть элемент неожиданности. Возможно, Тайсон Фьюри не воспринял это всерьез: "О, это боец ММА, бла-бла-бла". Я не знаю. Конечно, я был удивлен нокдауном. Я смотрел на это и сказал: "Ох, Фрэнсис! Будь осторожен, пожалуйста!" Я говорил: "Тайсон! Джеб, джеб, джеб, двигайся, джеб!" Так и говорил,

– рассказал Усик.

Отметим, что после поединка Тайсон Фьюри также прокомментировал бой и удар Нганну, после которого британский боксер оказался на настиле. Он заявил, что уважает соперника и подчеркнул, что тот дал ему "один из самых трудных боев за последние десять лет".