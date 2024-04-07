На кону будут четыре основных титула в супертяжелом весе. Победитель станет первым абсолютом “королевской” весовой категории за последнюю четверть века.

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Чего Усик ждет от "боя века"

Своими мыслями относительно предстоящего эпохального события поделился украинский чемпион Александр Усик. Он заявил, что ожидает появления "другого" Тайсона Фьюри по сравнению с невыразительным выступлением британца в бою против Фрэнсиса Нганну, где "Цыганский король" победил лишь раздельным решением судей.

Украинец считает, что тогда Тайсон Фьюри недооценил своего соперника, чего не будет 18 мая в столице Саудовской Аравии на "Kingdom Arena".

Он будет другой в моем поединке. Я считаю, что Фьюри, когда боксировал против Нганну, видимо, думал: "Это парень из UFC, я выиграю, это легкий поединок". Это мое мнение, я не знаю наверняка. Возможно, это не так, но я знаю, что со мной будет другой Фьюри,

– заявил Усик.

Александр Усик после перехода в супертяжелый дивизион пока одержал только одну победу нокаутом в пяти поединках, и, по мнению некоторых экспертов, в частности Роя Джонса-младшего, отсутствие у него взрывной силы может стать решающим фактором в пользу британца в "бою века". Однако украинец заявил, что не ставит целью обязательно завершить поединок досрочно, а его главная цель – это победа:

Если я смогу его нокаутировать, так и сделаю. Будут 12 раундов – буду драться 12 раундов. Моя цель – победить. Как это будет выглядеть, определит Божья воля.

Напомним, что бой Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля, но был перенесен из-за травмы британца в спарринге за 2 недели до указанной даты.

Важно. Победитель "боя века" станет первым абсолютным чемпионом мира в истории хевивейта в эпоху четырех поясов. На даный момент оба боксера не знают горечи поражения во время профессиональной карьеры – на счету Усика 21 победный поединок, а Фьюри провел 35 боев (34 победы и 1 ничья).