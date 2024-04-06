Сейчас спортсмены находятся в тренировочных лагерях, где в закрытом режиме готовятся к “бою века”. Боксерское же сообщество ожидает эту битву и делает свои прогнозы относительно победителя.

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Прогноз от Роя Джонса-младшего

Своими ожиданиями от боя поделился бывший американский чемпион Рой Джонс. Он считает, что Александру Усику в поединке против Тайсона Фьюри будет достаточно сложно из-за габаритов британца.

Усик – хороший тактик в ринге, он умный. Но ему не хватает взрывной силы. Если бы она у него была, то у Фьюри точно возникли бы проблемы. Если ты небольшой боксер и выходишь против большого, то тебе нужна мощность и взрывная сила, иначе соперник не будет уважать тебя. Я не думаю, что Усик побьет Фьюри без этой мощности в ударах,

– сказал Джонс.

Напомним, что ранее своим прогнозом на бой поделился Бернд Бенте. Он считает, что победу по очкам одержит украинский боксер.

К слову. В андеркарде "боя века" свой поединок проведет также украинец Даниэль Лапин. Это будет юбилейный десятый бой для боксера, в предыдущих он одержал все победы.

Что известно о Рое Джонсе-младшем