Сейчас спортсмены находятся в тренировочных лагерях, где в закрытом режиме готовятся к “бою века”. Боксерское же сообщество ожидает эту битву и делает свои прогнозы относительно победителя.
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Прогноз от Роя Джонса-младшего
Своими ожиданиями от боя поделился бывший американский чемпион Рой Джонс. Он считает, что Александру Усику в поединке против Тайсона Фьюри будет достаточно сложно из-за габаритов британца.
Усик – хороший тактик в ринге, он умный. Но ему не хватает взрывной силы. Если бы она у него была, то у Фьюри точно возникли бы проблемы. Если ты небольшой боксер и выходишь против большого, то тебе нужна мощность и взрывная сила, иначе соперник не будет уважать тебя. Я не думаю, что Усик побьет Фьюри без этой мощности в ударах,
– сказал Джонс.
Напомним, что ранее своим прогнозом на бой поделился Бернд Бенте. Он считает, что победу по очкам одержит украинский боксер.
Что известно о Рое Джонсе-младшем
- Бывший профессиональный боксер из Флориды.
- Вице-чемпион Олимпиады-1988, в финале уступил раздельным решением судей, которое до сих пор считается одним из самых несправедливых в истории Игр.
- Профессиональную карьеру начал в 1989 году с технического нокаута уже во втором раунде.
- Владел титулами чемпиона мира в четырех весовых категориях.
- В общем победил 22 бойцов за титул чемпиона мира в четырех весовых категориях.
- Единственный боксер в истории, который начал профессиональную карьеру в полусреднем весе и впоследствии завоевал титул в тяжелой категории.
- В течение профессиональной карьеры провел 76 боев, в которых одержал 66 побед.
- Последний раз выходил в ринг 1 апреля 2023 года.