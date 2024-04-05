В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Чисора о поединке Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился звездный британский боксер Дерек Чисора, который дрался с обоими чемпионами и обоим проиграл. По его словам, у Тайсона Фьюри может снова открыться рассечение.

"Фьюри придется боксировать. Он не может просто стоять, потому что его глаз еще не зажил. Над глазом еще рассечение.

Я знаю, что Усик будет тренироваться целиться в глаз, чтобы рассечение снова открылось. Так что, будет много крови", – сказал Дерек Чисора.

Важно. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.