В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.
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Чисора о поединке Усик – Фьюри
Своими ожиданиями от поединка поделился звездный британский боксер Дерек Чисора, который дрался с обоими чемпионами и обоим проиграл. По его словам, у Тайсона Фьюри может снова открыться рассечение.
"Фьюри придется боксировать. Он не может просто стоять, потому что его глаз еще не зажил. Над глазом еще рассечение.
Я знаю, что Усик будет тренироваться целиться в глаз, чтобы рассечение снова открылось. Так что, будет много крови", – сказал Дерек Чисора.