Усик: Должно пройти время, и я уплачу здесь налоги
Чемпион мира по боксу заработал солидный гонорар, налог от которого пойдет на благо экономики Украины. Александр Усик после реванша завел деньги в родную страну.
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Таким поступком боксер поддержал экономику страны, которая находится в сложном состоянии на фоне войны против России. Хотя до этого налоги автоматически снимались с суммы гонорара в стране, где боксировал Александр.
После сражения с Джошуа я завел деньги от гонорара в Украину. Должно пройти время, и я заплачу здесь налоги. Во всех предыдущих поединках платил налоги там, где боксировал. Они автоматически снимались. А в этом бою налогов не было. Я и раньше спрашивал: как сделать, чтобы процент от налогов шел не в другую страну, а в мою. Юристы все это знают, и мы над этим работаем,
– рассказал Усик.
"Мне кажется, что это время черных дел истекает"
Александр добавил, что не заниматься "черными делами", а нужно зарабатывать деньги и послушно платить с них налоги стране.
"У меня принципиальная позиция в бизнесе: все светлое, белое. Мне кажется, что это время черных дел заканчивается. Люди хотят поехать куда-нибудь в Европу, купить жилье, заплатить за яхту, ресторан, букинг. Его спрашивают - где он взял деньги, а у него нет ответа. А я не хочу так бояться. Украденные деньги не доставляют удовольствия и счастья. А когда заработал - нормально", – сказал боксер.
Усик может подраться с Фьюри
- Впереди у Усика возможно бой за абсолют против Фьюри. Тайсон призывает украинца провести бой еще в 2022-м, но из-за старых травм Александр планирует вернуться на ринг уже в 2023 году.
- "Цыганский король" не собирается так долго ждать, потому может провести британское дерби против земляка Энтони Джошуа.
- Однако промоутер британца Фрэнк Уоррен заговорил о потенциальной дате встречи с Усиком. Поединок может состояться в марте 2023 года.
- В бою Джойс-Паркер появился еще один претендент на бой против Александра. Джойс в 11-м раунде нокаутировал соперника и стал обладателем временного титула WBO, а вот регулярным поясом как раз владеет боксер из Украины.