Александр Усик решил поддержать украинскую команду. Он записал видеообращение, где также обратился к главе Международной ассоциации любительского бокса (IBA) россиянину Умару Кремлеву.
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Усик: Это цвета свободы для всего мира
Хочу поддержать национальную сборную Украины по боксу, которой запретили выходить на чемпионате Европы с флагом Украины.
Умар, это не просто флаг. Это цвет свободы для всего мира. Вам не удастся сломить дух наших ребят, выступающих на соревнованиях. Можете даже не мечтать об этом.
Ребята, вы очень большие молодцы. То, что вы показываете наш дух, которого очень много. Слава Богу за все и слава Украине", – сказал Усик.
Видеообращение боксера
Что известно о скандале
- Юниорский чемпионат Европы по боксу проходит в итальянском городе Монтезильвано. В первый же день соревнований, 27 сентября, разгорелся скандал по Украине .
- Национальную команду заставили выступать под нейтральным флагом. А все из-за ситуации в отношении президента Федерации бокса Украины.
- В Международной боксерской ассоциации считают, что главой ФБУ является Владимир Продивус, в то же время вице-президент IBA. Но Министерство молодежи и спорта Украины таким считает Кирилла Шевченко. Поэтому из-за "вмешательства правительства" в IBA решили отстранить Федерацию бокса Украины от деятельности.
- Напомним, что IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев . К сожалению, он до сих пор занимает эту должность несмотря на решение Спортивного арбитражного суда, требующего переизбрания нового президента.
- Украинские боксеры отказались выступать под нейтральным флагом и покинули турнир.