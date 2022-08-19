Усик провел тренировку с легендарным Холифилдом: видео перед реваншем из Джошуа

Уже 20 августа Александр Усик будет защищать чемпионские титулы IBF, WBA, WBO, IBO и вакантный The Ring. Перед реваншем против Энтони Джошуа украинский боксер встретился с легендой бокса.

Возможно, получил советы от легенды

Александр Усик провел совместную тренировку с Эвандером Холифилдом. Украинец покрутил вместе педали на велотренажерах с бывшим чемпионом.

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Усик практически не говорит по-английски, но попытался перекинуться словами с Холифилдом о своей подготовке к реваншу против Энтони Джошуа.

Этот момент на объектив камеры записал украинский боксер Сергей Лапин, как у себя в твиттере обозначил журналист Майкл Бенсон.

Тренировка Усика и Холифилда: смотрите видео

Боксеры прошли процедуру взвешивания