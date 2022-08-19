Можливо, отримав поради від легенди
Олександр Усик провів спільне тренування з Евандером Холіфілдом. Українець покрутив разом педалі на велотренажерах із колишнім чемпіоном.
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Усик практично не розмовляє англійською, але спробував перекинутись словами з Холіфілдом щодо своєї підготовки до реваншу проти Ентоні Джошуа.
Цей момент на об'єктив камери записав український боксер Сергій Лапін, як у себе у твітері позначив журналіст Майкл Бенсон.
Тренування Усика та Холіфілда: дивіться відео
Боксери пройшли процедуру зважування
- 19 серпня Усик та Джошуа провели традиційну процедуру зважування. Олександр виявився легшим за суперника на 10 кілограмів. Вага українця – 100,1 кілограма. Натомість британець підходить до реваншу з вагою у 110,9.
- На зважування Усик завітав в патріотичному українському одязі – вишиванці та шароварах.
- Після чого провів останню дуель поглядів із Джошуа та прокоментував свою вагу перед реваншем.
- А вже 20 серпня Усик зійдеться на ринзі проти Джошуа.