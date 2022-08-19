Можливо, отримав поради від легенди

Олександр Усик провів спільне тренування з Евандером Холіфілдом. Українець покрутив разом педалі на велотренажерах із колишнім чемпіоном.

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Усик практично не розмовляє англійською, але спробував перекинутись словами з Холіфілдом щодо своєї підготовки до реваншу проти Ентоні Джошуа.

Цей момент на об'єктив камери записав український боксер Сергій Лапін, як у себе у твітері позначив журналіст Майкл Бенсон.

Тренування Усика та Холіфілда: дивіться відео

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