"Украина – это зубы, которые перемелят россиян": Усик поставил на место московского тренера
Источник:Инстаграмм Александра Усика
Украинский боксер Александр Усик в прямом эфире ответил российскому тренеру, которому "подгорело" за сравнение РФ с Третьим рейхом. Получилось очень понятно.
Чемпион мира по боксу Александр Усик начал подготовку к поединку за абсолют против Тайсона Фьюри. Впрочем, боксер успевает отвечать российским хейтерам, которым не нравится проукраинская позиция нашего боксера.
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Россиян задело сравнение с Третьим рейхом
Во время одного из стримов, Александр Усик сравнил Россию с Третьим рейхом. От такого сравнения "подгорело" у российских пропагандистов и спортсменов, поддерживающих войну РФ против Украины.
Один из таких деятелей попытался ответить Усику, начав объяснять о "красных линиях", из-за которых РФ начала войну. Этим "специалистом" по геополитике оказался тренер сборной России по тхэквондо Булат Изудинов. Александр объяснил россиянину, что произойдет с захватчиками, которые вторглись на нашу землю.
Я говорю, что у меня на сердце. А вам, тренер из Москвы и помощник какого-то там депутата, я хочу сказать – вы мне объяснили "красные линии", что такое голова, что такое глаза, и вы очень сильно и правильно заметили, что Украина – это зубы, и вы попали в эти зубы, и мы просто вас перемелим. Вот так [стучит зубами]. И все, точка,
– сказал Усик.
Напомним, что в своем предыдущем стриме, Александр Усик также назвал российских захватчиков "орками" и "свинособаками".