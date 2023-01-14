Чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе Александр Усик начал информационную войну против российских захватчиков. В новой серии стрима от украинского боксера изрядно досталось российскому пропагандисту Соловьеву. Правда, пока только словесно.

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Усик: Соловьев, ты знаешь, как закончил Геббельс?

Александр Усик напомнил рупору Кремля о судьбе нацистского преступника Геббельса. Ведь российский недожурналист искажает информацию по лекалам "геббельсовской пропаганды".

"Некоторые господа на своем ТВ кричат, какой я подлец. Соловьюша, к тебе обращаюсь. Ты знаешь, как закончил Геббельс? Соловьев, ау! Вы знаете, как закончил Геббельс. По некоторым данным, они с женой покончили с собой.

А перед этим жена отравила своих шестерых детей. То есть сначала они убили шестерых детей, а затем застрелились сами. Да, я, может быть, и клоун, и еще кто-то. Но когда вы о красных линиях рассказываете… Суверенное государство может идти куда угодно – в НАТО, не в НАТО.

И мы, по сути, хотим идти в НАТО, это наша цель. Почему мы, суверенное государство с гимном, с флагом, с президентом, со своим народом, не можем выбирать, куда идти?», – сказал Усик.

Видео с выступлением Усика