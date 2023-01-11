Усик решил ответить на многие вопросы, собравшиеся вокруг его персоны. Хотя и заявил, что не хотел записывать такое обращение из-за смирения. При этом само обращение было адресовано четко россиянам, поэтому Усик сразу перешел на российский язык.

"Буду говорить на другом языке, чтобы меня больше людей понимало. И чтобы свинособаки меня тоже понимали. Да, я оскорбляю тех, кого я не уважаю", – заявил Усик.

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Россия – это враг

Усик начал с того, что заявил о том, что остается верен Украинской православной церкви и ее настоятелю митрополиту Онуфрию. Но добавил, что хочет ее очищения от "негодяев, приехавших работать по наставлению врага – Российской Федерации".

"Российская Федерация – это враг Украины. Да-да, вы меня хорошо слышите и вы видите именно меня. Это враг, который хочет убить всех людей в мире", – заявил Усик.

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Саму Россию Усик сравнил с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны. Следовательно, и российский диктатор Владимир Путин получил сравнение с Адольфом Гитлером.

"Вы боретесь с фашизмом и нацизмом, которого нет. Вы – Третий рейх во всем его проявлении. Все то, что не сделал Гитлер, все продолжает делать ваш президент", – обратился Усик к россиянам.

Еще Усик заявил, что россиянам нужно "валить в свой оркостан" и "на болота". В Украине ведь никого защищать не надо.

Поэтому России он прогнозирует то, что произошло с Третьим рейхом.

"Вспомните, в каком году Гитлер напал на Советский Союз и что произошло с ним. То же самое вы сделали. Вы напали на другую страну, защитники херовы", – подытожил Усик.