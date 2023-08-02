Люди устали от разговоров, – Усик призвал Фьюри провести бой за абсолют

Александр Усик успевает не только готовиться к ближайшему бою, но и не забывать о поединке за абсолют. Украинский чемпион мира в очередной раз обратился к трусливому, но болтливому Тайсону Фьюри.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик 26 августа проведет бой против британца Даниэля Дюбуа. Сражение спортсменов состоится во Вроцлаве на стадионе Tarczyński Arena. Однако все ждали бой с другим представителем Великобритании, а именно обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

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Усик призвал Фьюри перестать валять дурака и выйти в ринг

После неудачных попыток организовать бой за абсолютного чемпиона снова начались разговоры, что зимой болельщики бокса могут дождаться этого суперфайта. Александр Усик (20-0, 13 КО) поделился мыслями о капризном Фьюри, который никак не может согласиться на бой, который точно войдет в историю.

"Возможно сражаюсь не с тем британцем, но это мой путь. Это часть моего пути, если этот британец (Дюбуа) стоит на нем, то я должен встретиться с ним. Я думаю, что как человек Фьюри замечательный. Я считаю его замечательным парнем, отцом, замечательным семьянином, а также как спортсмен он блестящий.

Единственное, что я могу сказать: с его стороны слишком много слов вместо действий. Весь мир хочет увидеть бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, и мы должны его устроить. Люди устали от разговоров. Нужно действовать, а не говорить", – сказал Усик.