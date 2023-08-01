На территории Украины и Польши чемпионский бой между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа будет транслировать медиасервис MEGOGO. Однако это не единственный сюрприз для любителей бокса.

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MEGOGO покажет украинский вечер бокса

Кроме главного боя боксерского шоу, платформа будет транслировать поединки андеркарда с участием украинских боксеров: Дениса Беринчика, Дмитрия Митрофанова, Василия Чеботаря, Ярослава Харциза, Федора Черкашина, Даниэля Лапина, Александра Соломеникова и других.

Кроме того, прямо из Вроцлава будет организована студия, где будут обсуждаться поединки.

Посмотреть событие на MEGOGO в Украине можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" или "Спорт". Трансляция также будет доступна в отдельном поп-ап-канале, который появится на сервисе в день события.

Важно! Вечер бокса на стадионе Tarczyński Arena начнется в 20:00 по киевскому времени, а главный бой Усика и Дюбуа следует ждать ориентировочно после 23:00. На кону будут стоять все чемпионские пояса Александра Усика: WBA, WBO, IBO и IBF.