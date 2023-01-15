Президент UFC Дана Уайт объяснил решение Фрэнсиса Нганну покинуть организацию. По мнению бизнесмена, у "Хищника" были причины покинуть промоушен и отказаться от защиты чемпионского титула.

Читайте также Джошуа определился с первым соперником после Усика: им станет бывший боец ММА

Травма или легкие деньги? Что заставило Нганну покинуть UFC

У Нганну была сложная травма, из-за которой он не сумел вовремя подготовиться к титульному бою. Поэтому у организации не было возможности затягивать с поединком за чемпионское звание.

"Даже сейчас он весит более 135 килограммов. У него только что была операция на колене. Он не прошел тренировочный лагерь. Нганну не знает, что будет с его коленом, он не молодеет. Я даже не уверен, что он был готов драться в марте. Мы не можем продолжать тормозить дивизион, пытаясь договориться с этим парнем. Мы пытались сделать этот бой, но он думает, что он имеет большие возможности за пределами UFC с соперниками уровнем ниже", – сказал Уайт.

Президент UFC считает, что Нганну решил подзаработать денег в более слабых промоушенах, где нет сильных соперников.

Тебе предлагают подраться с лучшим бойцом всех времен. Ты можешь стать самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории компании или можешь драться еще за большие деньги с кем-то более низким уровнем. Вы можете задать этот вопрос Фрэнсису, но мое мнение таково: это не первый раз, когда происходит подобное,

– заявил президент UFC.

Заметим, что за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе сразятся Джон Джонс и Сирил Ган. Их поединок состоится 4 марта.

Карьера Нганну