Пусть пояс отдаст и отдыхает, – Усик обратился к дерзкому Фьюри: эффектное видео

22 августа 2022 , 09:19
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Источник:

твиттер iD Boxing

Александра Усик не разрешил Энтони Джошуа вернуть чемпионские пояса в реванше. Украинский боксер во второй раз был сильнее британца.

Мощное заявление Усика

Победа в реванше позволяет Александру Усику продолжить свой путь в бой за абсолют, который может стать следующим поединком в карьере украинца. Обидчик Энтони Джошуа снова обратился к Фьюри.

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Усик заявил, что пусть Тайсон отдаст титул и дальше отдыхает на пенсии.

Пусть пояс отдаст и отдыхает,
– сказал Усик.

Видеообращение Усика к Фьюри

Усик призывает Фьюри возвращаться на ринг

  • Еще после победы в реванше Усик прямо на ринге заверил, что хочет боя против Фьюри или не будет биться вообще. Впоследствии Александр снова обратился к Тайсону с призывом вернуться на ринг.
  • "Цыганский король" ответил в традиционно дерзком стиле. Британец заявил, что побил бы сразу двух боксеров за один вечер, а реванш Усик – Джошуа назвал одним из худших титульных боев.
  • После чего получил не менее яркий ответ украинца. Усик заверил, что победы Фьюри только снятся, а побить он сможет только свою задницу.
  • Легендарный Леннокс Льюис обратился к Фьюри и Усику с просьбой провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Автор: Софія Кулай