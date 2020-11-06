Олександр Усик продовжує гонитву за британськими боксерами. Після того, як українець знищив Тоні Белью та переміг Дерека Чісору, Усик хоче завдати поразки й Ентоні Джошуа.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF Джошуа відвідав бій Усика проти Чісори. Після бою Усик та Джошуа обмінялися "люб'язностями", пише 24 канал.

До теми Джошуа розповів, чому відвідав бій Усика

Джошуа потролив Усика

Після поєдинку проти Чісори, який відбувся 31 жовтня, Усик прямо в ринзі звернувся до Джошуа.

Український боксер англійською сказав: "Ентоні, привіт. Як у тебе справи, мій друже?". Джошуа з відповіддю не забарився.

"Ентоні. Я йду, Усик", – коротко сказав Джошуа.

Таким чином 31-річний Олімпійський чемпіон 2012 року пожартував з Усика. Саме у такий спосіб Усик звертався до Чісори до їх поєдинку.

Варте уваги Бою з Усиком бути, гарантія – мільйон відсотків, – команда Джошуа

Усик хоче бою з Джошуа

Український боксер – офіційний претендент на титул WBO, яким володіє Джошуа. Якщо Ентоні 12 грудня переможе Кубрата Пулєва, то повинен дати бій Усику.

Якщо британський боксер відмовиться від зустрічі з Олександром, то, ймовірно, залишить титул. Тоді Усик зустрінеться з іншим суперником за вакантний титул чемпіона світу.

Слід зазначити, що Джошуа хоче провести бій з Усиком. Проте в команді британця бачать бій з українцем після двох поєдинків з Тайсоном Ф'юрі. Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на два бої у 2021 році.