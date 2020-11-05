Украинский боксер Александр Усик 31-го октября провел второй бой в супертяжелом весе. Непобедимый Усик решением судей победил британца Дерека Чисору. Украинец опубликовал видео, что происходило за кулисами его боя.

На ютуб-канале USYK17 появилось видео, происходившее за кулисами поединка Усика против Чисоры. Об этом сообщает 24 канал.

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Что было за кулисами боя

На видео показано, как боксеры появлялись на стадионе, где состоялся поединок. Также показан приезд звездных гостей, в частности бывшего боксера Тони Белью.

Кроме того, режиссеры видео показали, какой была атмосфера в раздевалках боксеров. Если Чисора был весел, то Усик – полностью сконцентрирован.

Также на видео есть фрагменты выхода боксеров на ринг и собственно хайлайты боя.

Смотрите видео за кулисами Усик – Чисора

Усик победил Чисору: что известно?

Украинец одержал победу над Дереком Чисорой единогласным решением судей. Чисора провел лучший старт боя, но Усик перехватил инициативу и сумел выиграть поединок.

По информации СМИ, Усик заработал 1,5 миллиона фунтов стерлингов, Чисора – 4 миллиона.

Всего Усик нанес по сопернику 674 удара, 194 из которых оказались точными (29%), 25 из них пришлись в корпус. Чисора ответил 625 ударами, с меньшей точностью в 22% (139 достигли цели).