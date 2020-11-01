Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в ночь с 31 октября на 1 ноября победил британского боксера Дерека Чисору (32-10, 23 КО) единогласным решением судов.

Усик заработал за бой в два с половиной раза меньше своего соперника. Об этом сообщает Sky Sports.

Как это было Усик в тяжелом поединке победил Чисору

Изначально планировалось, что Усик заработает 2,2 миллиона фунтов стерлингов, а Чисора – 6,9 миллиона. Но из-за пандемии коронавируса и карантина гонорары сократились. В итоге, Усику досталось 1,5 миллиона фунтов стерлингов, а Чисоре – 4 миллиона.

Как Усик побеждал Чисору: главное

Украинский боксер одержал победу решением судей, бой длился все 12 раундов. Боксеры активно начали поединок, но украинец выглядел значительно лучше на ринге.

Пятый раунд кое в чем был переломным: Усик уже начал занимать центр ринга и раскручивать Чисору. Дерек тяжело задышал, и Усик начал бомбардировать британца своими ударами.

Предпоследняя трехминутка также была за Усиком, который продолжил выбрасывать тяжелые "двойки". Чисора уже боксировал с опущенной головой и чудом не упал... Все же бой прошел все 12 раундов, и Усик одержал победу решением судей– 117:112, 115:113, 115:113.

После этого поединка Усик должен встретиться с Энтони Джошуа – чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Усик – официальный претендент по линии WBO. К слову, Джошуа посетил бой Усика.