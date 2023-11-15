Украинский чемпион мира пообщался с прессой перед оглашением официальной даты боя за абсолют. Представителей СМИ больше всего интересовали вопросы, касающиеся Тайсона Фьюри. Но украинец не стал отвечать на все вопросы. Следует отметить, что украинец пытался отвечать журналистам на английском языке и лишь изредка говорил по-украински.

Интересно Важным аспектом станет скорость, – легендарный Холифилд верит в успех Усика в бою за абсолют.

Усик: Я его рекламирую, а он меня обзывает кроликом

Александр заверил, что пока не думает о сопернике, который записал видеообращение перед пресс-конференцией. Усик не знает, можно ли такое поведение "Жадного пуза" рассматривать как проявление трусости британца.

Я не знаю. Я не боюсь. Достаточно говорить о Фьюри. Я здесь. Вы хотите больше информации. А я сейчас хочу говорить о платформе Ready to Fight, а не о Тайсоне. А то выходит, что я его рекламирую, а он меня обзывает кроликом, блин,

– заявил Усик.

Напомним, что на кону поединка Усик – Фьюри будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по хевивете. Для этого статуса украинцу как раз не хватает одного пояса WBC, которым владеет Тайсон.

По информации СМИ, на пресс-конференции 16 ноября официально подтвердят, что бой между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года.

Хотя раньше речь шла о 23 декабря 2023-го, о начале февраля и даже начале марта 2024-го. Но все эти слухи оказались только догадками. А "бой век" пришлось перенести на следующий год из-за того, что поединок Фьюри против Фрэнсиса Нганну состоялся для соперника украинца не так легко, как он сам этого хотел.

Еще раньше украинский боксер уверял, что не ждет "легкой прогулки" в бою против Фьюри, иначе настроившегося на поединок, чем на встречу с Нганну.

Любопытно. Мнения боксерских легенд о победителе боя за абсолют разделились. Если Майк Тайсон ставит на Фьюри, то Эвандер Холифилд верит в победу Усика.