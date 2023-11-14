Дата поединка пока официально не объявлена. Однако появилась свежая информация, что боксеры, вероятно, выйдут в ринг 17 февраля.

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Холифилд: Фьюри значительно больше, но более быстрый боксер имеет шанс

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд, прошедший идентичный путь с Александром Усиком от крузервейта до хевивейта, дал свой прогноз на бой за абсолют. Он считает, что у украинца есть шанс победить более габаритного Тайсона Фьюри и назвал в результате чего это может произойти.

Это будет классное сражение, а важным аспектом станет скорость. И кто из них сможет уйти от большинства ударов. Усик имеет много нужных качеств, плюс он левша. Фьюри много раз показывал себя на топ-уровне в решающих боях. Фьюри гораздо больше, но более быстрый боксер имеет шанс.



Важно не сдаться, если пропустил удар. И я верю, что Усик имеет нужную устойчивость для этого. Он до упора будет противостоять Фьюри,

– заявил Холифилд.

Если Эвандера Холифилда можно приписать к поклонникам Усика, то другая легенда бокса – Майк Тайсон слепо верит в победу "Жадного пуза" над украинским чемпионом мира.

Кто из легендарных боксеров будет прав будет видно только на ринге, но надеемся, что Эвандер Холифилд победит в этой дуэли, как и в двух очных боях против "Железного Майка".