Усик не удивил Джошуа – британец намекнул на реванш

Энтони Джошуа провел невнятный бой с Александром Усиком, отдав ему все свои титулы в тяжелом весе. Британец назвал слабые стороны соперника из Украины и заявил о реванше.

"При всем уважении к Усику, но я ничем не был удивлен"

Александр Усик победил Энтони Джошуа в первом поединке. Однако от реванша британец точно не откажется. Об этом он отметил сразу после проигранного поединка.

Стоит увидеть Пояса едут домой, – Усик поблагодарил фанатов за поддержку в бою с Джошуа: видео

После фиаско британец заявил, что уважает Усика, который ничем его не удивил. Соперник назвал слабые стороны украинца. Энтони поздравил Александра с победой, отметив, что боксер из Украины провел отличную работу на ринге. Но пообещал еще раз вернуться.

Британец назвал одну из причин поражения. После девятого раунда возле глаза британца образовалась гематома, из-за чего Энтони не видел на глаз, который просто закрылся.

При всем уважении к Усику, но я ничем не был удивлен. Он был легче, он держал хороший темп. Усик пропускает и пропускает много. В реванше нужно будет понять, как попадать чаще и бить жестче,

– заявил Джошуа.

Коротко о победном бое Усика