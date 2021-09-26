"Я очень вас люблю"

После победного поединка украинский боксер выложил видео на своей странице в инстаграме. Александр Усик поблагодарил всех за поддержку и теплые слова.

Как это было Усик сенсационно побил Джошуа в феерическом поединке и отобрал чемпионские титулы

Спортсмен заявил, что титулы едут домой в Украину и пожелал всем добра.

Я очень вас всех люблю! За вашу поддержку, за ваши яркие слова, за неподдержку. Пояса едут домой. Всем добра!,

– сказал Усик.

Следует отметить, что Александр на бой с Энтони Джошуа выбрал перчатки и боксерки в патриотическом стиле. На них присутствовали "сине-желтые" цвета.

А перед поединком в подтрибунном помещении Усик самостоятельно прикреплял украинский флаг на стену стадиона "Тоттенхэм" в Лондоне.

Усик тактически победил Джошуа

Усик активнее был на протяжении всего поединка. Меткость украинца была просто феноменальной. Чего не скажешь о британце. Джошуа якобы на протяжении всего боя выжидал свой момент для атаки. Однако его так и не было. Кажется, Энтони что-то прогадал в своей подготовке.

Александр был подвижнее, что не позволяло сопернику попадать по украинцу. Многие удары Джошуа были прямо в воздух. Боксеры провели все 12 раундов.

Интересно одно, что Энтони спасли от нокаута и позора. Гонг о завершении последнего раунда прозвучал на несколько секунд быстрее, когда Усик набросился на Джошуа, который уже почти лежал на канатах. Усик по единогласному решению судей одержал победу и отобрал титулы британского боксера.