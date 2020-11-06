Украинский боксер Александр Усик не вошел в десятку сильнейших супертяжеловесов мира по версии журнала The Ring. Победа украинца над Дереком Чисорой не убедила экспертов в способности Александра показывать высокий уровень бокса в такой весовой категории.

Редакция журнала "The Ring" оставила за Александром Усиком четвертую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории, но вот в топ-10 лучших бойцов в супертяжелом дивизионе не включила.

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Усик за пределами десятки лучших

Даже победа над Дереком Чисорой, которую украинец одержал 31 октября, не помогла Александру. По мнению экспертов, если бы Усик остановил Чисору более убедительно, то боксер из Украины мог бы рассчитывать на свое место в этом рейтинге.

"Бой был гораздо более конкурентным, чем я ожидал. Я все еще думаю, что он добьется успеха в супертяжелом весе, но сейчас он занимает 11-15 место", – заявил автор The Ring Том Грей.

Существует большая вероятность, что Александр Усик войдет в десятку лучших после боя 12 декабря, когда на ринг выйдут чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа против Кубрата Пулева и победу одержит британец.

В рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории украинец уступает лишь Саулю Альваресу, Наоя Иноуэ и Теренсу Кроуфорду.

Кто попал в топ-10 лучших супертяжеловесов от "The Ring"

Чемпион: Тайсон Фьюри

Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Александр Поветкин Диллиан Уайт Луис Ортис Энди Руис-младший Джозеф Паркер Майкл Хантер Оскар Ривас Кубрат Пулев

Добавим, что многие люди в боксерском сообществе не верят в успехи Александра Усика в супертяжелом дивизионе. Его бывший тренер Али Башир раскритиковал уровень бокса, который показывал украинец на ринге против Дерека Чисоры. Экс-наставник украинца не понимает, куда Александр дел то, чему научился под его руководством.