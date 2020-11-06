Український боксер Олександр Усик не ввійшов у десятку найсильніших супертяжів світу за версією журналу The Ring. Перемога українця над Дереком Чісорою не переконала експертів у спроможності Олександра показувати високий рівень боксу у такій ваговій категорії.

Редакція журналу "The Ring" залишила за Олександром Усиком четверту позицію в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, але от у топ-10 найкращих бійців у суперважкому дивізіоні не включила.

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Усик поза десяткою найкращих

Навіть перемога над Дереком Чісорою, яку українець здобув 31 жовтня не допомогла Олександру. На думку експертів, якби Усик зупинив Чісору більш переконливо, то боксер з України міг би розраховувати на своє місце у цьому рейтингу.

"Бій був набагато більш конкурентним, ніж я очікував. Я все ще думаю, що він доб'ється успіху в суперважкій вазі, але зараз він займає 11-15 місце", – заявив автор The Ring Том Грей.

Існує велика ймовірність, що Олександр Усик увійде у десятку найкращих після бою 12 грудня, коли на ринг вийдуть чемпіон WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа проти Кубрата Пулєва та перемогу здобуде британець.

У рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії українець поступається лише Саулю Альваресу, Наоя Іноуе і Теренсу Кроуфорду.

Хто потрапив у топ-10 найкращих супертяжів від "The Ring"

Чемпіон: Тайсон Ф'юрі

Ентоні Джошуа Деонтей Уайлдер Олександр Повєткін Ділліан Уайт Луїс Ортіс Енді Руїс-молодший Джозеф Паркер Майкл Хантер Оскар Рівас Кубрат Пулєв

Додамо, що багато людей у боксерській спільноті не вірять в успіхи Олександра Усика у суперважкому дивізіоні. Його колишній тренер Алі Башир розкритикував рівень боксу, який показував українець на ринзі проти Дерека Чісори. Екснаставник українця не розуміє, куди Олександр подів те, чого навчився під його керівництвом.