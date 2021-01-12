Потенциальных соперников у Александра Усика становится все больше. Кубинский боксер Фрэнк Санчес заявил о желании выйти на ринг с украинцем.

Сейчас решение о бое Александра Усика и Джошуа летает в воздухе, поэтому другие боксеры не теряют времени и активно высказываются о поединке с украинцем, пишет Boxingnews24.com.

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Потенциальный соперник Усика

Очередным потенциальным соперником боксера из Украины может стать непобедимый кубинец Фрэнк Санчес. Он хочет побороться с Усиком за пояс WBO в том случае, если действующий чемпион Джошуа оставит его вакантным.

Что известно о Фрэнке Санчесе? 28-летний боксер дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году, нокаутировав в первом раунде Джастина Торнтона. С 2019-го года владеет титулом WBO-NABO в тяжелом весе. Всего провел на ринге 18 поединков, в них еще ни разу не знал вкуса поражений.

Сейчас близким к бою является Джо Джойс, который занимает первое место в рейтинге запасных вариантов Александра. Также в этом списке нашлось место Джозефу Паркеру, который должен был 12 декабря провести бой с Джуниором Фа. Но на боксеру из Новой Зеландии неожиданно предстоит операция.