Непобедимый кубинец хочет провести бой с Усиком
Потенциальных соперников у Александра Усика становится все больше. Кубинский боксер Фрэнк Санчес заявил о желании выйти на ринг с украинцем.
Сейчас решение о бое Александра Усика и Джошуа летает в воздухе, поэтому другие боксеры не теряют времени и активно высказываются о поединке с украинцем, пишет Boxingnews24.com.
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Потенциальный соперник Усика
Очередным потенциальным соперником боксера из Украины может стать непобедимый кубинец Фрэнк Санчес. Он хочет побороться с Усиком за пояс WBO в том случае, если действующий чемпион Джошуа оставит его вакантным.
Что известно о Фрэнке Санчесе?28-летний боксер дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году, нокаутировав в первом раунде Джастина Торнтона. С 2019-го года владеет титулом WBO-NABO в тяжелом весе. Всего провел на ринге 18 поединков, в них еще ни разу не знал вкуса поражений.
Сейчас близким к бою является Джо Джойс, который занимает первое место в рейтинге запасных вариантов Александра. Также в этом списке нашлось место Джозефу Паркеру, который должен был 12 декабря провести бой с Джуниором Фа. Но на боксеру из Новой Зеландии неожиданно предстоит операция.
- Усик должен провести бой с Энтони Джошуа – чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Александр – официальный претендент по линии WBO. Но сам британец предпочитает встретиться с земляком Тайсоном Фьюри. Поэтому судьба столкновения с украинцем пока неизвестна. Британская сторона попросила украинскую команду несколько повременить с поединком.
- Кажется просьба Энтони несколько ослабила категорическую позиции Александра относительно боя. Усик начал намекать, что якобы позволит провести бой, где на ринг сойдут двое боксеров из Великобритании. Сам 31-летний Джошуа не прочь побоксировать с боксером из Украины, но после столкновения с Фьюри.
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