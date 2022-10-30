Уже 3 декабря Тайсон Фьюри вернется на ринг впервые за семь месяцев. В апреле "Цыганский король" одолел Диллиана Вайта, защитив чемпионский пояс WBC в сверхтяжелой категории.

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Британец должен сразиться с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, украинец отказался выходить на ринг в 2022-м, а Фьюри не захотел ждать в следующем году.

Тем временем британец написал книгу "Gloves Off", в которой рассказал о возможном уходе на пенсию. Фьюри признался, чего опасается после завершения карьеры.

Я не хочу задерживаться и уничтожить наследство или умереть от сильного удара по голове. И поверьте мне, подобный конец иногда кажется очень реальным. Я даже почувствовал кратковременную потерю памяти после той ужасной встречи с Уайлдером в 2021 году, когда через несколько часов после победы моя голова была покрыта комками размером с теннисный мяч. Нельзя было вспомнить, сколько раз я падал. Все было туманно, такой опыт меня пугал. Ни в коем случае не хочу доживать свои дни в инвалидной коляске или есть ужин из-за соломинки. После боя с Уайлдером я сказал своему промоутеру Фрэнку Уоррену, что планирую уйти на пенсию,

– написал в книге Тайсон.

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Когда сойдутся Усик и Фьюри: