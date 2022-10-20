Много разговоров было вокруг возвращения Фьюри на ринг. Сначала Тайсон вообще уверял, что хочет уйти на пенсию, чтобы наслаждаться отдыхом с семьей и жизнью вне ринга.
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Еще один шанс для реванша
Александр Усик обратился к британцу после победы в реванше над Энтони Джошуа. Украинец призвал "Цыганского короля" выйти на ринг и провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Тайсон хотел провести поединок против Усика, но в 2022 году. На что получил отказ. Александр вернется на ринг только в новом 2023 году.
Потому Фьюри искал нового соперника, среди которых был его земляк Джошуа. Энтони был готов выйти на ринг зимой 2022-го. Но и здесь все оставалось на уровне слухов и словесных перепалок.
20 октября промоутер Фьюри и сам боксер объявил соперника в следующем бою. Им станет Дерек Чисора. Поединок будет третьим в истории противостояний между этими боксерами.
Официальный постер боя Фьюри – Чисора / Фото с твиттера Тайсона
Как заканчивались предыдущие бои между Фьюри и Чисорой
- Впервые эти боксеры встретились на одном ринге в 2011 году. В этом поединке Фьюри легко перебоксировал соперника и победил по единогласному решению судей.
- Вторая встреча состоялась в 2014 году. Но и здесь ничего не изменилось. Дерек не смог продолжить бой после 10 раунда.