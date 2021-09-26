Усик хотел бы провести реванш с Джошуа в Украине
Источник:Matchroom Boxing
Александр Усик победил Энтони Джошуа в Лондоне. Если реванш состоится, то украинский боксер хочет провести его при поддержке родных трибун.
"Я думаю, Джошуа решится на реванш"
Украинский боксер отобрал чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владел Энтони Джошуа. Александр Усик не против второй раз выйти на ринг против британца.
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Реванш с Джошуа украинец хотел бы провести в Киеве на НСК "Олимпийский". Об этом он заявил после триумфального поединка в Лондоне. Усик заявил, что если стороны договорятся о втором бое, то Энтони подойдет к нему более серьезно.
Александр поблагодарил соперника за противостояние и шансы, которые даровал ему Энтони.
Где бы я хотел провести реванш? В Киеве на НСК "Олимпийский". Решится ли на это Джошуа? Он боец, думаю, Джошуа будет пытаться стать лучшим. Я думаю, он решится на реванш. Я хотел бы сказать ему спасибо. Люблю, когда мне дают шансы. Критики? Я на них не обращаю внимания. Для меня это дополнительная мотивация,
– заявил Усик.
Грамотная победа Усика над Джошуа
- Джошуа не был похож сам на себя в этом поединке. Очень пассивный бой провел британец, который постоянно якобы ждал своего шанса в первом поединке. Украинец же сразу показал, что не станет отсиживаться в обороне.
- Боксеры провели на ринге все 12 раундов, но в последнем Усик был близок к тому, чтобы нокаутировать соперника на глазах его родных болельщиков. Однако британца спас гонг об окончании поединка.
- Все судьи отдали победу Александру, который со слезами на глазах встретил вердикт рефери.
- Усик не остался без поддержки в Лондоне. Бой посетили Василий Ломаченко, Лилия Подкопаева, Андрей Шевченко и Виталий Кличко. Двое последних поздравили Александра в раздевалке.